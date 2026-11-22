Non si sono limitati a cercare di impossessarsi del denaro custodito all’interno della cassaforte: hanno portato via direttamente quest’ultima. È quanto accaduto nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre al supermercato Il Gigante di Moncrivello, nel Vercellese. Il bersaglio dei ladri è stato il punto vendita situato lungo la strada provinciale 593, tra Cigliano e Borgo d’Ale.

Le prime informazioni sull’episodio confermano la sottrazione della cassaforte, mentre rimangono ancora numerosi aspetti da chiarire sulle modalità del furto. Il colpo è stato messo a segno durante le ore notturne, quando l’attività commerciale era chiusa al pubblico. Non sono stati diffusi dettagli sull’orario preciso in cui i malviventi sono entrati in azione.

Da chiarire come sia stata portata via la cassaforte

Uno degli interrogativi riguarda il modo in cui gli autori del furto siano riusciti a sottrarre e trasportare la cassaforte. Al momento non sono disponibili informazioni sulle modalità utilizzate per accedere ai locali del supermercato. Resta sconosciuto anche il numero delle persone coinvolte, così come l’eventuale utilizzo di mezzi per allontanarsi con quanto sottratto.

Non è ancora possibile stabilire se, oltre alla perdita della cassaforte, il supermercato abbia riportato danni agli accessi, agli impianti o alle strutture interne. La ricostruzione del furto è ancora incompleta e le informazioni disponibili non consentono di delineare con precisione la successione degli eventi che hanno interessato l’esercizio commerciale di Moncrivello.

Ancora sconosciuto il valore del bottino

Un altro elemento sul quale si attendono chiarimenti è il contenuto della cassaforte. Non è stato infatti reso noto se al suo interno fossero custodite somme di denaro e a quanto eventualmente ammontassero. Non è dunque ancora possibile quantificare il danno economico subito dall’attività commerciale, considerando anche gli eventuali costi legati al ripristino dei locali.

Il furto ai danni del Gigante riporta l’attenzione sulla sicurezza degli esercizi commerciali del territorio vercellese, particolarmente esposti durante gli orari di chiusura. Per quanto riguarda l’episodio di Moncrivello, si attendono ulteriori elementi sulla dinamica del colpo e sull’entità del bottino con cui i responsabili sono riusciti ad allontanarsi.

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