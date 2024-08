Stefano Sottile scende in pedana per qualificarsi alla finale olimpica. Questa mattina alle 10.05 iniziano le prove eliminatorie del salto in alto. La Valsesia fa il tifo per il suo atleta.

E’ il momento più atteso per Stefano Sottile e per tutti i valsesiani appassionati di atletica, o semplici spettatori di sport. Nella mattinata di oggi, mercoledì 7 luglio, alle 10.05 a Parigi iniziano le gare di qualificazione per il salto in alto.

Per arrivare alla fase finale potrebbe bastare superare quota 2,28 metri. Ma il sogno è aggiungere i 2,30 metri che Sottile è riuscito a superare a La Spezia in occasione dei Campionati italiani assoluti, aggiudicandosi così il tricolore, il quinto della sua carriera tra kermesse indoor e outdoor.

Con lui gareggerà anche l’amico Gian Marco Tamberi, migliore specialista italiano dell’alto, bersagliato nei giorni scorsi da problemi fisici. Per lui decisamente una gara in salita, ma “Gimbo” ha già dimostrato più volte di essere in grado di recuperare da situazioni difficili.

Il tifo della Valsesia

Ieri in piazza a Borgosesia il Comune ha anche affisso uno striscione con la scritta “Forza Stefano, sogniamo insieme”. Un’iniziativa che raccoglie tutto il tifo che la Valsesia sta facendo in questi giorni per il suo atleta di punta. Nei giorni scorsi Sottile è stato impegnato prima a Formia e poi a Torino per gli allenamenti. Sabato è stata una giornata libera per un po’ di relax prima del viaggio e di immergersi nel mondo dell’Olimpiade parigina.

Dal giorno della convocazione ufficiale arrivata neppure un mese fa il tempo è passato in un batter d’occhio. Sottile è stato protagonista anche al Wanda Diamond League di Monte Carlo conquistando un terzo posto con 2,28 metri. Il giovane borgosesiano è carico. «Sto bene – confida prima della partenza -. Mi sono allenato e sono pronto».

