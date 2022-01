Bambina muore soffocata a un anno e mezzo: tragedia nel Novarese. Tragedia a Romentino il giorno dell’Epifania. Una piccola di un anno e mezzo, Emma Lo Russo, è morta per soffocamento.

Muore una bambina di 15 mesi

E’ davvero tremendo ciò che è accaduto a Romentino lo scorso 6 gennaio, come riporta Prima Novara. La piccola Emma Lo Russo, 15 mesi appena, ha perso la vita per soffocamento. La bambina si trovava nell’abitato di Cascina Guzzafame, insieme ai genitori e al fratello di 6 anni.

Prima l’allarme, poi la ricerca disperata di aiuto

L’allarme è scattata verso le 11.45, quando la madre della bambina ha iniziato a gridare cercando aiuto: la piccola non riusciva più a respirare. Un pezzo di pane le era rimasto incastrato in gola e non è stato possibile estrarlo. Al telefono con il 118, i genitori hanno tentato disperatamente di eseguire il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza proveniente da Galliate.

Il tragico epilogo

Purtroppo non c’è stato nulla da fare: la bambina è deceduta intorno alle 12 e dopo le visite di rito del magistrato e del medico legale sarà eseguita un’autopsia sul corpo della piccola, che ora si trova all’obitorio di Novara.