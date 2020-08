Bimbo di tre anni investito da un’auto: ricoverato d’urgenza in ospedale. Il piccolo sarebbe sfuggito dal controllo dei genitori, correndo in strada mentre sopraggiungeva una vettura.

Un bambino di 3 anni è stato investito a Cerano, nel Novarese. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

La corsa in strada

A quanto pare, il bimbo sarebbe sfuggito un attimo dal controllo dei genitori, e dal cortile di casa è uscito all’improvviso in strada. Proprio in quel momento sopraggiungeva una vettura: per fortuna andava piano, il conducente ha frenato ma l’urto c’è stato comunque. Il piccolo è stato portato all’ospedale Maggiore di Novara in codice giallo.

