Botti Capodanno: in Piemonte muore 13enne colpito allo stomaco da un petardo. La tragedia pochi minuti dopo la mezzanotte.

Botti Capodanno: in Piemonte muore 13enne colpito allo stomaco da un petardo

E’ morto poco dopo la mezzanotte, gli sono state fatali le lesioni all’addome causate da un petardo. È accaduto in Piemonte, ad Asti, al campo nomadi di via Guerra, dove il bambino viveva. Nonostante i soccorsi immediati il piccolo è arrivato al pronto soccorso già in arresto cardiaco: e non c’è stato nulla da fare. Come riporta Prima Torino, sono state avviate indagini sul dramma.

La rabbia dei parenti

Secondo alcuni media della zona, “i parenti disperati si sono recati al pronto soccorso cercando di vedere il tredicenne, e per la rabbia hanno danneggiato alcune strutture, rotto una porta scorrevole, spostato un panetto di cemento lungo la strada. Danni anche nel parcheggio dell’ospedale e dietro le tende allestite dall’esercito. Sul corpo è stata disposta l’autopsia”.

Foto d’archivio

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE