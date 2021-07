Caduta mortale mentre fa il motocross: aveva 64 anni. Nulla da fare per Maurizio Rossotto, ex campione regionale.

Caduta mortale mentre fa il motocross: aveva 64 anni

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 luglio, sulla pista di motocross di Trofarello, in provincia di Torino. Come riporta La Provincia di Biella, un motociclista di Candelo, Maurizio Rossotto, di 64 anni, ha perso la vita a seguito di una caduta. Ancora ignota la dinamica dell’accaduto, su cui la polizia locale e i carabinieri stanno indagando. Dalle prime ricostruzioni, non sarebbe esclusa l’ipotesi di un malore.

La caduta lungo un rettilineo

L’incidente, infatti, è accaduto in un tratto di percorso rettilineo, che non presenta particolari difficoltà. Maurizio Rossotto, mentre percorreva il tracciato è uscito fuori pista e ha battuto violentemente la testa. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto che constatarne la morte. Le manovre di rianimazione sono state inutili per il grave trauma cranico subito.

Rossotto, appassionato di motocross da tantissimi anni, è stato anche campione regionale.