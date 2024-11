Pensionata muore carbonizzata nell’incendio della sua baracca. La donna era inferma e non è riuscita a salvarsi. Prima del rogo si è sentita un’esplosione.

Pensionata muore carbonizzata nell’incendio della sua baracca

La tragedia è accaduta nelle primissime ore di ieri, domenica 24 novembre, quando ancora era buio. Intorno alle 6, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di una donna all’interno di una baracca di legno situata in strada Orsa a San Carlo Canavese. La vittima si chiamava Caterina Dellagaren, aveva 78 anni e viveva da sola in quella modesta abitazione. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Secondo le prime indagini, il rogo potrebbe essere stato scatenato da un’esplosione avvenuta prima dell’alba, probabilmente a causa di un guasto a una stufa elettrica.

Le fiamme non hanno dato scampo alla donna

Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’intera struttura. Nulla da fare per l’anziana donna, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato tra i resti dell’abitazione. Sembra che non sia riuscita a fuggire a causa di problemi di deambulazione di cui soffriva da tempo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, i vigili del fuoco e i sanitari. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause esatte del tragico incidente.

