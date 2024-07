Con l’auto finisce in un canale a Fontaneto: 42enne in gravi condizioni. L’uomo è stato portato all’ospedale di Borgomanero.

Con l’auto finisce in un canale a Fontaneto: 42enne in gravi condizioni

Un uomo di 42 anni è finito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero a seguito di un incidente accaduto a Fontaneto d’Agogna, e più precisamente in via Molino Marco, il tratto che collega la frazione Cacciana con la strada provinciale 22.

Per cause ancora da accertare, la vettura ha sbandata, è uscita di strada e ha terminato la sua corsa dentro un canale di irrigazione che costeggia la carreggiata.

LEGGI ANCHE: Pensionato muore annegato nell’auto finita nel canale

L’intervento dei soccorritori

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, una pattuglia di carabinieri e gli operatori sanitari del 118. L’uomo è stato preso in cura dai sanitari, che lo hanno stabilizzato a portato d’urgenza all’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero. Qui appunto è arrivato con codice rosso. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma ha riportato gravi traumi.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook