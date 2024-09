Divieto di entrare al bar per un 32enne di Serravalle e una 48enne di Varallo. Entrambi autori di disordini, contro di loro emesso un “daspo urbano” di due anni.

Divieto di entrare al bar per un 32enne di Serravalle e una 48enne di Varallo

Due valsesiani colpiti da “daspo urbano” per distinti episodi ma con una matrice comune: hanno creato problemi mentre frequentavano locali pubblici. E così il questore di Vercelli ha emesso nei loro confronti un divieto di accesso per due anni a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento. In pratica, non possono andare al bar o in pizzeria, o sala giochi, o altre attività analoghe.

Il primo “daspo urbano” riguarda un giovane di 32 anni, gravato da precedenti penali e di polizia, denunciato per gravi disordini commessi in più occasioni in un circolo a Serravalle.

Il secondo provvedimento invece trae origine da gravi disordini avvenuti nei pressi di un locale pubblico di Varallo ad opera di una donna di 48 anni, anche leoi già gravata da numerosi precedenti penali e di polizia per delitti contro la persona, contro il patrimonio e inerenti agli stupefacenti.

Rischiano una multa molto salata

Violare questo divieto del questore comporta gravi conseguenze, tra cui la reclusione fino a tre anni e la multa da 10mila a 24mila euro.

Il “daspo urbano” è una misura di protezione che mira ad evitare che soggetti ritenuti socialmente pericolosi e dediti a condotte che provocano turbative negli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento possano reiterare questi comportamenti.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook