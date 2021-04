Fiamme in centro a Coggiola: paura nella notte. A fuoco un appartamento disabitato in via Roma, in azione i vigili del fuoco di Ponzone e di Biella.

Allarme incendio nella notte a Coggiola: in fiamme un appartamento di via Roma che risulta disabitato, sopra un negozio. Non è ancora chiaro che cosa possa aver provocato il disastro. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno notato le fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco da Ponzone e da Biella, che hanno contenuto il rogo evitando che potesse attaccare anche le case adiacenti. Dopo un’ora circa le fiamme erano pressoché spente. In zona anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

