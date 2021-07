Fiamme vicino alla ferrovia: intervengono anche i vigili del fuoco di Romagnano. Incendio nelle vicinanze della linea del Sempione.

La scorsa notte una squadra di vigili del fuoco di Arona con due autopompe e in appoggio un’autobotte da Romagnano, è stata chiamata per l’incendio di una catasta legname a Lesa, nei pressi della linea ferroviaria del Sempione.

L’intervento

L’intervento è valso alla messa in sicurezza di tutta l’area in cui erano stoccati altri materiali. Non è stato necessario interrompere il traffico ferroviario. Sul posto i carabinieri di Arona.