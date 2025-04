Gattinara piange Antilla, morta nell’incendio del suo alloggio. LE FOTO

Gattinara piange Antilla, morta nell’incendio del suo alloggio. La pensionata è stata trovata dai vigili del fuoco nell’appartamento invaso dal fumo e dalle fiamme.

E’ Antilla Marcolongo, classe 1937, la persona che ha perso la vita la scorsa notte nell’incendio del suo alloggio a Gattinara. La donna si trovava nel suo appartamento, in un edificio lungo il vicolo Canale, un breve tratto di strada lontano dal centro cittadino, nella zona dove c’è anche la Wienerberger.

Per cause ancora da accertare, nella tarda serata di ieri il suo alloggio ha preso fuoco. Poco prima di mezzanotte una squadra dei vigili del fuoco di Varallo e altre due provenienti dai distaccamenti volontari di Romagnano Sesia e di Cossato sono intervenute per arginare e spegnere le fiamme.

Una casa invasa da fumo e fiamme

All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, la casa era ormai completamente invasa dal fumo e dalle fiemme. Una situazione che rendeva complicate le operazioni di ricerca di una persona che risultava presente all’interno dell’abitazione. La donna in seguito è stata trovata ormai priva di vita, una volta estinte le fiamme.

Si indaga sulle cause dell’incendio

E’ intervenuto sul posto anche il Nucleo investigativo antincendio dal comando di Biella e il funzionario di servizio dal Comando di Vercelli per i rilievi del caso. Si cerca di far luce su che cosa sia accaduto nella serata di ieri e quindi su come si siano innescate le fiamme.

Presenti sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Gattinara e i sanitari del 118.

