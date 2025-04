Incendio nella notte a Gattinara, morta una donna di 67 anni. Tragedia in un alloggio che si affaccia sul vicolo Canale.

Una donna di 67 anni residente a Gattinara è morta a seguito di un incendio scoppiato nella notte in un alloggio di vicolo Canale. Non è ancora chiaro se la donna sia deceduta intossicata dal fumo o per altro motivo, al momento le notizie sono molto scarne.

L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato nella tarda serata di ieri, giovedì 10 aprile, dopo le 23. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi, e anche un’ambulanza del 118. Per la donna coinvolta nel rogo però non c’è stato purtroppo nulla da fare. In zona anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi e stabilire con precisione che cosa sia accaduto.

