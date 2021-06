Grandinata su Borgosesia e dintorni: il maltempo fa danni. Temporale violento abbatte alberi e provoca blackout.

Numerose chiamate ai vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 29 giugno, a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Valsesia, Valsessera e Valdilana. In alcune zone, come la città di Borgosesia, ha anche grandinato, tant’è che alcuni tratti di strada erano visibilmente imbiancati. Del resto, ieri l’Arpa aveva emanato un allerta giallo proprio in virtù delle previsioni meteo.

Per la giornata di domani è previsto sole e temperature in risalita.

Danni e blackout

Come accade quasi sempre in questi casi, la pioggia e soprattutto il vento hanno provocato la caduta di alcuni alberi. E in qualche caso il fusto è finito sulle linee elettriche, provocando blackout. Anche Borgosesia ne è stata colpita. Numerosi anche gli smottamenti di terreno lungo le strade di montagna.