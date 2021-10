Grave 19enne caduto in bici mentre faceva downhill. Il giovane ha picchiato violentemente la testa ed è stato ricoverato al “Maggiore” di Novara.

Stava percorrendo un tracciato di downhill nella zona sopra Domodossola, in località San Defendente. A un certo punto lungo la veloce discesa ha perso il controllo della propria mountain bike ed è caduto, picchiando violentemente la testa. Protagonista della disavventura è stato, nei giorni scorsi, un giovane di 19 anni.

Il ricovero in ospedale

Il giovane è stato soccorso e portato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale”Maggiore” di Novara, dove è giunto in codice rosso. Da ricordare che solo qualche giorno fa un 38enne è morto per una caduta in mountain bike nel Cuneese proprio facendo downhill.

Foto d’archivio