Grave incidente: muore 25enne

Incidente stradale: muore 25enne. L’ennesima tragedia della strada ha questa volta toccato la provincia di Pavia nella zona al confine con il Piemonte e la provincia di Novara. Lo riferiscono i colleghi di Prima Pavia.

Incidente a Robbio

Asfalto rosso sangue dunque in questo week-end di halloween con la tragica scomparsa di questo automobilista deceduto poco dopo la mezzanotte di sabato sera. Le informative dei soccorritori parlano di auto contro auto, coinvolte nel sinistro quattro persone tutte giovani: due maschi di 19 anni e una ragazza di 22, poi il 25enne deceduto nello schianto.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente

Sul posto, lungo la Strada Provinciale 6, le pattuglie di Polizia stradale e le autoambulanze. I soccorritori si sono dati da fare per estrarre i giovani dalle lamiere delle auto, ma per il 25enne non c’è stato nulla da fare. C’erano anche i Vigili del Fuoco per scongiurare il rischio di incendi / esplosioni ed aiutare con le cesoie per aprire la auto accartocciate. Pare, stando a una prima e non ufficiale ricostruzione della dinamica, che lo scontro si avvenuto in modo frontale (violentissimo quindi). Impossibile sapere a che velocità stavano andando le vetture in quel momento, ma l’impatto pare sia stato davvero molto forte.

Per il 25enne non c’è stato nulla da fare

Il 25enne è morto sul colpo, mentre gli altri tre feriti se la sono cavata con contusioni e fratture più lievi: tutti e tre sono stati portati in ospedale. Oggi, nel corso della giornata di domenica, se ne saprà di più sulle loro condizioni e forse anche sull’esatta dinamica di questo ennesimo schianto mortale sulle strade a cavallo fra Lombardia e Piemonte.