Ha palpeggiato una collega, bidello valsesiano condannato a 16 mesi

Durante l’orario di lavoro avrebbe allungato la mano su una collega, palpeggiandola intenzionalmente. E ora un collaboratore scolastico di un istituto scolastico valsesiano è stato condannato a un anno e quattro mesi per molestie sessuali. Meno di quanto chiesto dalla pubblica accusa, che proponeva due anni.

«Un processo dagli effetti speciali da film», aveva ironizzato nelle ultime udienze l’avvocato difensore Fabrizio Lauti, che invece per il proprio cliente aveva chiesto l’assoluzione. La donna invece si era costituita parte civile.

Un episodio di qualche anno fa

Il fatto sarebbe avvenuto anni fa in un istituto scolastico valsesiano. Era pomeriggio, quindi a scuola non c’erano più né ragazzi e nemmeno insegnanti. E i due si erano invece fermati per completare le pulizie, come avviene di solito. E proprio in quel frangente l’uomo, che lavorava come collaboratore scolastico, avrebbe allungato le mani sulla collega.

Stando al capo di imputazione, la donna ha raccontato che l’uomo avrebbe iniziato a palpeggiarle la coscia arrivando fino all’inguine, per poi mettere le mani sotto la felpa e proseguire con il palpeggiamento. La cosa sarebbe poi finita lì. Ma la donna ha poi presentato denuncia, si sono riscontrati alcuni elementi e da qui si è arrivati al processo. Una vicenda, quella raccontata dalla vittima, che però l’imputato ha sempre negato dando una versione ben diversa di come erano andati i fatti.

La pubblica accusa però aveva ritenuto fondato il racconto della vittima e le prove raccolte chiedendo una condanna più pesante di quella poi assegnata dal giudice.

