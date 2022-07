Ieri nubifragio sulla pianura vercellese | VIDEO

Ieri nubifragio sulla pianura vercellese. Bomba d’acqua su Vercelli e Trino, tanta paura ma per fortuna i danni sono limitati.

La pianura vercellese ancora bersaglio delle follie del meteo. Il temporale di ieri pomeriggio, venerdì 29 luglio, ha causato altri grossi problemi nel capoluogo e a Trino, soprattutto. Come riporta Prima Vercelli, a Trino, nella zona di via Siracura e via Vicenza si è verificata una vera e propria tromba d’aria.

Nel video qui sotto, caricato sulla pagina del Centro meteo Piemonte, il nubifragio a Vercelli.



Gran lavoro per i vigili del fuoco

C’erano detriti per strada, la maggior parte tolti dagli interventi dei vigili del fuoco.

Grande paura ma per fortuna nessuno si è fatto male nonostante i grossi frammenti caduti al suolo. Vicino al centro commerciale Bennet sono stati abbattuti dalla forza del vento alcuni cartelli stradali e in via Trino l’insegna del supermercato In’s è stata divelta.

Numerose comunque le richieste di intervento arrivate al comando provinciale dei vigili del fuoco di Vercelli sia nello stesso capoluogo che a Trino. All’opera tutte le squadre coinvolte permanenti e volontarie nella messa in sicurezza di aree colpite da tetti rimossi e strappati in tutta la città e danni vari per maltempo.