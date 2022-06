Maltempo in Valsesia: Roccapietra sotto la grandine | IL VIDEO

Maltempo in Valsesia: come annunciato, il territorio è colpito in queste ore da temporali e grandinate.

Maltempo in Valsesia

Violenta grandinata in Valsesia. Temporali e tempeste hanno colpito diverse zone dell’alto Piemonte, a causa di un fronte temporalesco proveniente dalla Valle d’Aosta. Gli strumenti dei meteorologi hanno riscontrato una significativa attività elettrica tra il Nord Biellese e la Valsesia al passaggio del temporale. Nel video, si vede la violenta grandinata che è caduta a Roccapietra.

Video e foto di Letizia Mira d’Ercole, dalla pagina Facebook del Centro Meteo Piemonte