Nei boschi di Vintebbio vernice spray arancione fluo ha imbrattato alberi e insegne.

Imbrattati boschi e insegne in frazione Vintebbio

Di recente ignoti hanno imbrattato i tronchi di alcuni alberi nei boschi di Vintebbio con le bombolette spray. A segnalare la situazione è stato il gruppo “Egravityteam Serravalle Sesia” che da qualche tempo si prende cura dei sentieri presenti sul territorio.

«Nelle settimane scorse nei boschi della frazione sono apparse frecce e segnali fatti con vernice spray arancione fluo – evidenzia in una nota il gruppo -. Ora teniamo a precisare che non è assolutamente opera nostra».

Imbrattata anche la segnaletica

Il gruppo di appassionati delle due ruote non motorizzate e della natura da qualche mese sistema i percorsi dissestati, ponendo infine una cartellonistica “green”, nel pieno rispetto del paesaggio e dell’ecosistema.

«Ci eravamo dati come linea di principio di segnalare i trail e le indicazioni in maniera green – concludendo i volontari nella nota – quindi con tavole in legno a impatto zero, infatti ci hanno pitturato anche i nostri segnali. Senza polemica alcuna ci tenevamo a precisare questa cosa».

Insomma, ignoti non solo hanno compiuto un gesto inopportuno verso gli alberi ma anche nei confronti di un gruppo di persone che opera per tenere in ordine il territorio serravallese.

