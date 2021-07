Incidente in autostrada, furgone si ribalta e perde bagagli sulla carreggiata. La vicenda è avvenuta lungo l’A7 verso Genova all’altezza di Castelnuovo Scrivia. Verso la mezzanotte di ieri, giovedì 1° luglio, un furgone carico di valige sul portapacchi ha sbandato all’improvviso e si è ribaltato, spargendo i bagagli per circa cento metri. Un’automobile, non riuscendo ad evitarlo, lo ha centrato in pieno. Coinvolti anche un mezzo pesante e una seconda autovettura. Il bilancio è di cinque feriti, fortunatamente non gravi. Grandi disagi al traffico autostradale rimasto bloccato per diverse ore.

Incidente nella notte lungo l’A7

Come riporta Prima Alessandria il bilancio finale dell’incidente avvenuto verso la mezzanotte di ieri, giovedì 1° luglio 2021, parla di cinque feriti e quattro mezzi coinvolti. L’origine del sinistro ha riguardato un furgone proveniente dalla Lombardia e diretto verso Genova, carico di valigie sul portapacchi. Ad un certo punto l’autista del furgone ha perso il controllo del mezzo andando a sbandare e ribaltandosi. Tutti i bagagli sono finiti a terra spargendosi per tutta la carreggiata.

Una autovettura Tesla che sopraggiungeva non è riuscita ad evitare l’impatto con il furgone ribaltato. Nell’incidente sono stati coinvolti anche un mezzo pesante e una seconda autovettura. A seguito del sinistro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Tortona che hanno estratto gli automobilisti incidentati dalle loro vetture, consentendo così che fossero trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

Foto d’archivio