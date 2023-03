Incidente sotto la Cremosina: uomo estratto dalle lamiere di un’auto. Martedì 28 marzo una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle 14.20 circa per un incidente stradale a Gozzano in via Pertini.

Incidente sotto la Cremosina: pompieri in azione

Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno trovato un’autovettura fuori strada ma non solo. Il veicolo era rovesciato e le ruote in aria. Secondo una prima ricostruzione il conducente ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un palo della luce.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area del sinistro e collaborato con il 118 per l’estrazione dell’autista che era ancora all’interno della vettura.

I soccorsi sul posto

Il ferito è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. Sul posto anche i carabinieri e squadra una squadra dei volontari di Romagnano.

