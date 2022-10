Domani inondazione a Romagnano. Sarà un’esercitazione di Protezione civile.

Inondazione a Romagnano: si esercita la Protezione civile

Martedì 11 ottobre a Romagnano si svolgerà una esercitazione post evento della Protezione civile, dedicata al rilievo degli effetti al suolo determinati da inondazioni e frane. Nel corso della giornata, dalle 9 alle 17, verranno svolte esercitazioni in campo nelle due aree, affiancate da attività nella sala operativa regionale di Protezione civile di corso Marche a Torino.

“Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”

L’evento, nell’ambito delle attività che la Direzione regionale Opere Pubbliche svolge a fronte degli eventi alluvionali, fa parte del programma della “Settimana della Protezione Civile” che si terrà tra domenica 10 ottobre, per concludersi sabato 15 e domenica 16 ottobre, con “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali, che coinvolgerà oltre 8.000 volontari di Protezione civile in circa 600 Comuni italiani.

Non solo Protezione civile

A Romagnano Sesia l’esercitazione riprende il lavoro di regolamentazione delle attività post evento condotto nel 2021 dai settori Geologico, Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Piemonte, in condivisione con i settori tecnici. Parteciperanno all’esercitazione carabinieri, Protezione Civile nelle sue articolazioni provinciali e la Croce Rossa Italiana.

