Medico di Varallo coinvolto in un terribile incidente

«Sono una quindicina di anni che Hussein opera qui da noi – riferiscono i volontari del 118 di Varallo -, è una persona molto generosa e sempre disponibile. Siamo rimasti senza parole quando abbiamo saputo del terribile incidente in cui è rimasto coinvolto. E’ vivo per miracolo». Lunedì scorso il medico stava viaggiando in direzione di Vercelli a bordo della sua Volkswagen Polo quando è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un furgone che procedeva in senso opposto.

In rianimazione

Prelevato dall’elisoccorso in codice rosso, Halaoui è stato trasportato all’ospedale di Novara dove è stato ricoverato in rianimazione. E attualmente all’ospedale “Maggiore” si trova ancora sotto cure intensive. Nel terribile scontro l’uomo ha infatti riportato fratture multiple, ma non sarebbe in pericolo di vita.