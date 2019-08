Nasconde dosi di crack nella luce di cortesia dell’auto

Nasconde dosi di crack nell’auto: 14 in totale.

Come riportano i colleghi de Il Canavese, si è mostrato sin da subito insofferente al controllo di Polizia l’uomo che, giovedì 22 agosto a Torino, è stato fermato dalle Forze dell’ordine. Durante un normale giro di perlustrazione, gli agenti del Commissariato hanno notato a bordo di una vecchia utilitaria un cittadino che nel palese tentativo di non farsi vedere, ha arrestato la marcia diversi metri prima della linea di arresto per evitare di affiancarsi alla volante.

I sospetti

Il conducente ha poi ripreso la marcia, ha sorpassato gli agenti e ha svoltato repentinamente a destra. Gli operatori, insospettiti, lo hanno fermato per un controllo in una piazza poco più avanti. L’uomo, un italiano di 36 anni senza occupazione lavorativa, è stato trovato in possesso di 360 euro in contanti e, all’interno del veicolo, in particolare nella luce interna dell’abitacolo aveva creato una cavità dove nascondeva lo stupefacente già suddiviso in dosi.