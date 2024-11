Padre di due figlie trovato senza vita nei boschi a Strona. È la vittima della tragedia accaduta ieri pomeriggio, venerdi 29 novembre. L’uomo peraltro è deceduto a 4 giorni dal compleanno di una delle figlie.

Padre di due figlie trovato senza vita a Strona

L’uomo potrebbe esser stato colto da malore ed essersi sentito quindi male mentre cercava funghi (una sua grande passione). Secondo una prima ricostruzione era in stato confusionale, e ha telefonato a un amico. Quando quest’ultimo, poco dopo, ha provato a richiamarlo, non ha più avuto risposta, come riporta Prma Biella. Preoccupato, si è rivolto al 112 e da qui sono scattate le ricerche del Soccorso alpino, che lo ha poi ritrovato senza vita.

Aveva lavorato in una azienda tessile

Il sessantunenne, operaio in un’azienda tessile del Biellese fino alla pensione, lascia moglie e due figlie: la primogenita ha festeggiato il compleanno quattro giorni fa, mentre la sorella più piccola è diventata mamma da pochi mesi.

