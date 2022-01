Per i carabinieri di Borgosesia il 2021 è stato un anno di lotta allo spaccio

Un anno di impegno per i Carabinieri di Borgosesia. Nel mirino soprattutto spaccio e violenze.

Carabinieri di Borgosesia, un bilancio del 2021

Un territorio più sicuro grazie anche al lavoro che quotidianamente i carabinieri della compagnia di Borgosesia portano avanti sul territorio. Il bilancio del 2021 ha visto mettere a segno anche diverse operazioni per garantire una sempre maggiore sicurezza.

Numerosi i controlli effettuati, ma si è arrivati anche ad avere un legame sempre più stretto con la popolazione, soprattutto anziana, per tutelarli dalle truffe. La capitana Annalisa Menga ha condiviso i dati del 2021.

Numeri alla mano sono state 498 le persone denunciate (+25% rispetto al 2020), 36 le persone arrestate (+39% rispetto al 2020), 19.469 quelle sottoposto a controllo ( +7% rispetto al 2020), 17.928 i veicoli sottoposti a controllo (+16% rispetto al 2020). Il totale dei delitti scoperti ammonta al 37,77 %.

Spaccio di stupefacenti

L’aumentata attività di prevenzione ha puntato sul contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle truffe telematiche.

In particolare 29 persone sono state denunciate in stato di libertà nella specifica materia e 13 persone tratte in arresto (+10 % rispetto al 2020).

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE