Perseguita una barista, condannato per stalking. La condanna del tribunale per un uomo che si era invaghito di una barista ventenne: dovrà scontare 18 mesi di reclusione.

Perseguita una barista, per il mostro arriva la condanna

Un novarese è stato condannato dal tribunale a 18 mesi di reclusione per il reato di stalking. A denunciarlo era stata una giovane barista di un locale in zona Bicocca, infastidita perché l’uomo, a quanto pare invaghitosi, stazionava lì per ore facendole domande via via sempre più fastidiose e diventando anche aggressivo.

In un’occasione, ha raccontato la vittima alla polizia, “aveva preso a male parole una mia collega non avendomi trovata al circolo”. Quando la situazione si è fatta troppo grave e lei è stata costretta a lasciare il lavoro, l’uomo è stato fermato. Attualmente, va detto, si trova agli arresti domiciliari perché aveva violato il divieto di avvicinamento alla ventenne. La sentenza, dopo i fatti accaduti nel corso del 2023, è arrivata la scorsa settimana, come riporta Prima Novara.

