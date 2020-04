Portula incendio provocato da incoscienza: scatta la denuncia. Le fiamme sfuggite a un uomo che bruciava sterpaglie in barba al divieto scattato due giorni prima.

Per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a contenere i danni. Ma la leggerezza costerà una denuncia per incendio colposo all’uomo che il 10 aprile aveva provocato un incendio in frazione Castagnea a Portula. La dinamica è quella classica: aveva acceso un fuoco per bruciare sterpaglie e sfalci, poi la situazione gli è scappata di mano. Il problema è che l’8 aprile era entrato in vigore il divieto di abbruciamento su tutto il territorio piemontese, ad alto rischio incendi. A Portula erano intervenuti i vigili volontari di Ponzone, i vigili di Biella e volontari Aib.

