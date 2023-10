Previsioni meteo: maltempo, nubifragi e forti venti in arrivo

Previsioni meteo: in vista un’ondata di maltempo con nubifragi e forti venti. Una profonda area di bassa pressione in arrivo dall’Atlantico investirà il Paese. Venerdì 20 ottobre la giornata più critica per il transito di un rapido e intenso fronte perturbato. Venti localmente tempestosi, raffiche fino a 80-100km/h”. A dirlo è 3b meteo.

Italia divisa in due

“Tra mercoledì e giovedì una circolazione di bassa pressione si approfondirà rapidamente sull’ovest del Continente attivando intense correnti di Libeccio e Scirocco ” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Davide Sironi che spiega – “In questa fase l’Italia risulterà divisa in due dal punto di vista meteorologico. Il Nord e le regioni centrali Tirreniche saranno già coinvolti dal maltempo con temporali e nubifragi che potranno arrecare anche delle criticità idrogeologiche tra Liguria di Levante e Toscana. Sul resto del Paese torneranno, temporaneamente, condizioni estive con temperature localmente oltre i 30°C”.

Venerdì forte maltempo

“Venerdì è atteso il transito di un’intesa perturbazione che investirà in particolare le regioni del Centro-Nord” – avverte Sironi di 3bmeteo.com – “Il fronte perturbato si diramerà da una profonda area di bassa pressione in avanzamento dal Golfo del Leone verso il Nord Italia. Piogge intense e abbondanti bagneranno gran parte del Nord e delle regioni Tirreniche con fenomeni che potranno assumere anche carattere di temporale o nubifragio. Su Alto Piemonte, Liguria e Alta Toscana attesi picchi anche oltre i 100-150mm nelle 24h con nuove possibili criticità idrogeologiche. Picchi vicino ai 100mm anche su Alta Lombardia, Prealpi Venete e Alto Friuli-VG. Sabato il fronte raggiungerà anche le regioni del Sud portando rovesci e temporali in particolare sul lato Tirrenico e la Puglia, localmente anche violenti. Non si escludono anche grandinate e fenomeni vorticosi.”

