Roberto Rosso scarcerato dopo sei mesi.

Roberto Rosso torna a casa

Era il 20 dicembre quando l’ormai ex assessore regionale di Fratelli d’Italia Roberto Rosso era stato arrestato con l’accusa di voto di scambio. Dopo quasi 200 giorni ha potuto tornare a casa a Moncalieri. Rosso però è da sempre legato al Vercellese, in passato è stato consigliere a Trino e Vercelli.

Il 20 dicembre 2019 è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘ndrangheta piemontese: l’accusa è di aver raggiunto con essa un accordo per un “pacchetto di voti” per le elezioni regionali del maggio 2019 in Piemonte in cambio di 15.000 euro, di cui ne sarebbero stati versati 8.000, dove risulterà poi eletto. A seguito dell’arresto, Rosso rassegna le dimissioni da assessore e viene espulso dal partito Fratelli d’Italia.

Al terzo tentativo il gup Elena Rocci ha accolto l’istanza del legale Giorgio Piazzese per lasciare il carcere. Nei mesi scorsi è stato rinviato a giudizio. Ha scelto il rito ordinario, vuole difendersi in aula, rischia una condanna pesantissima: da 10 a 15 anni di carcere.

