Scende il livello di allerta in Valsesia e dintorni: da rosso ad arancione. Intanto il fiume Sesia è tornato sotto il livello di guardia.

Scende il livello di allerta in Valsesia e dintorni: da rosso ad arancione

La fase più perturbata del maltempo sta gradualmente perdendo vigore perché la depressione “Hans” che ha colpito il Piemonte ieri e oggi tende a spostarsi verso est. Tuttavia, come comunica Arpa Piemonte, nel pomeriggio e serata sono ancora attese piogge sparse sulle zone di pianura e collina, con qualche possibile temporale che localmente potrà essere anche intenso. Ma per il momento la fase più acuta sembra passata.

Infatti il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha abbassato il livello di allerta idrogeologico e idraulico per Valsesia e Biellese, passato da rosso ad arancione. Mentre per la giornata di domani il livello scenderà al giallo, salvo che per il rischio valanghe, che resterà sull’allerta arancione.

Al momento la zona più colpita è l’alta Valsesia: il presidente dell’Unione montana Francesco Pietrasanta parla di territorio «pesantemente coinvolto dalle perturbazioni e dai disagi. Da Varallo in su le strade sono chiuse: assolutamente non bisogna passare, c’è grosso rischio di frane e allagamenti».

LEGGI ANCHE: Scopello, frana investe alcune case di Frasso. Evacuati gli edifici a rischio. VIDEO

Si abbassa anche il livello del Sesia

Nel frattempo si srta abbassando vistosamente anche il livello del fiume Sesia. A Borgosesia la cetralina dell’Arpa segnava alle 16.40 un livello di 4,81 metri, quasi tre metri sotto il picco massimo (7,49 metri) toccato questa mattina alle 3. Al momento non ci sono novità sui ponti che erano stati chiusi nella serata di ieri o nella mattinata di oggi: ma si attendono novità positive.

Anche le previsioni meteo indicano per la giornata di domani una graduale attenuazione del maltempo. Sabato è però previsto l’arrivo di un altro fronte perturbato, ma decisamente meno intenso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook