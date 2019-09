Scompare dopo essere caduto dal traghetto: ricerche in corso. Tragedia ieri, lunedì 16 settembre, sul lago Maggiore.

Alcuni passeggeri di un traghetto hanno visto una persona cadere dalla nave, immediatamente hanno lanciato l’allarme. Il personale di bordo ha attivato le procedure di emergenza e fermato il mezzo di trasporto. Sul posto stanno intervenendo gli specialisti del soccorso acquatico con un battello pneumatico, un elicottero del reparto volo Lombardia e i sommozzatori.

Come spiega Novara Neetweek.it, riprendono questa mattina, martedì 17 settembre 2019 le ricerche dell’uomo scomparso ieri nel Lago.Erano state sospese al calare dell’oscurità le ricerche dell’uomo nelle acque del lago Maggiore antistanti il comune di Laveno Mombello (Va). Per tutto il giorno gli specialisti del soccorso acquatico e i carabinieri del nucleo navale hanno perlustrato la zona golfo ma senza alcun esito. Oggi è previsto l’arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco da Trento per la ricerca strumentale. Sarà impiegato il R.O.V. (remotely operated vehicle), il sottomarino a comando remoto protrà raggiungere le profondità del lago e scandagliare i fondali.