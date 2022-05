Scontro all’incrocio della galleria di Crocemosso tra due auto

Scontro all’incrocio della galleria di Crocemosso tra due auto

Ieri mattina, sabato 21 maggio, due auto si sono scontrate all’incrocio della galleria di Crocemosso nel territorio di Valdilana. Ad essere coinvolte una Citroen e una Golf. Per fortuna non si sono riscontrate ferite gravi agli automobilisti coinvolti. Sul posto i vigili del fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza dell’area. Rilievi invece effettuati da polizia locale e carabinieri.

Da accertare la dinamica.

LEGGI ANCHE: Incidente a Crocemosso, due donne in ospedale