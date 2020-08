Tenta il furto, cade da 7 metri e muore. La vicenda è accaduta a Santhià.

Come riporta Prima Vercelli, ieri sera, giovedì 6 agosto, intorno alle 23,30 un uomo di circa 40 anni è caduto da un appartamento dall’altezza di circa 7 metri. E’ intervenuto l’elisoccorso per il ricovero al CTO di Torino in codice rosso, ma l’uomo è deceduto durante il trasporto.

Sulle circostante dell’accaduto stanno facendo accertamenti i Carabinieri poiché la dinamica dell’incidente è molto incerta e non si esclude che sia legato a un’azione illecita. Secondo le prime informazioni si è trattato di un tentato furto in un’abitazione privata di via Piave. Il ladro di nazionalità albanese, nel tentativo di scappare sarebbe scivolato e caduto al suolo. L’uomo aveva un complice che si è dato alla fuga.

