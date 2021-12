Tenta suicidio all’ospedale: salvato da un operatore. Momenti di panico al sesto piano della struttura sanitaria di Ivrea.

Sono stati momenti di pura tensione l’altro pomeriggio all’ospedale di Ivrea. Erano circa le 16.30 quando sul terrazzo del sesto piano dell’ospedale un uomo ha scavalcato la ringhiera di protezione, iniziando ad urlare, minacciando di gettarsi di sotto.

Come riporta Prima il Canavese, la scena non è sfuggita agli operatori sanitari presenti al sesto piano del nosocomio che si sono precipitati subito all’esterno per cercare di fermare l’uomo, prima che mettesse in atto il suo piano suicida. In particolare un medico, si è avvicinato per primo a quella persona e lo ha inviato prima alla calma e poi a desistere dal proseguire dal suo estremo gesto.

Perché?

E’ stato fondamentale da parte del camice bianco il parlare con l’uomo, che non era un paziente ricoverato nel complesso eporediese, ma entrato nella struttura del pronto soccorso dove era in attesa di una visita, con un codice di bassa gravità. Ad un certo punto l’uomo, ha preso un ascensore e si è recato fino all’ultimo piano da dove aveva intenzione di mettere fine alla sua esistenza.

Lieto fine

Fortunatamente l’infermiere che ha iniziato il dialogi con l’uomo deciso a chiudere con la vita è riuscito a rallentare l’azione suicida, a convincerlo a ritornare suo suoi passi, nell’attesa anche delle forze dell’ordine e metterlo in salvo. Ritornata la calma, l’uomo è stato poi presa in cura dai sanitari.