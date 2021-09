Uomo nudo si masturba in un parcheggio a Biella. La vicenda è accaduta nell’area di sosta presente in via Cernaia.

Uomo nudo

Come riporta La Provincia di Biella, una giovane ha segnalato la presenza di un uomo che era intento a masturbarsi nel parcheggio di via Cernaia, a Biella. L’episodio è accaduto in mattinata, intorno alle 8.30.

