Violento temporale, a Borgomanero strade trasformate in corsi d’acqua. Anche in Valsesia allagati garage e disagi sulle strade. Decine di chiamate ai vigili del fuoco.

Violento temporale, a Borgomanero strade trasformate in corsi d’acqua

Un nubifragio di particolare violenza è tornato a colpire la Valsesia e le aree circostanti. In questo caso una vera bomba d’acqua si è abbattuta su Borgomanero, città pr la quale il Centro meteo Piemonte indica un accumulo di ben 70 millimetri e oltre. Tant’è che alcune strade si sono letteralmente trasformate in torrenti, con i tombini che buttavano fuori acqua anziché smaltirla.

Una situazione che, in forma più modesta, siè resistrata anche in alcune aree della bassa Valsesia, dove si sono allagati garagi e cantine, con decine di chiamate ai vigili del fuoco. Anche in questo caso si sono avuti disagi alla viabilità. Una conta dei danni verrà comunque fatta nelle prossime ore. Nella foto qui sotto, di Jenni Locatello, un tratto di strada provinciale a Serravalle nella mattinata di oggi.

Oggi pomeriggio dovrebbe tornare il sole

Secondo le previsioni dei meteorologi, per il pomeriggio di oggi la perturbazione dovrebbe allontanarsi, e lasciare il posto a un ritorno del sole e di un cielo solo parzialmente nuvoloso. Ma altre possibili piogge sono attese per la notte e poi per la giornata di domani, mentre da mercoledì in avanti è previsto un ritorno più stabile al bel tempo.

Foto da MNP Meteo Novara e Provincia

