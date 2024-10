A Borgomanero l’addio al medico precipitato in val Vigezzo. Paolo De Carlini aveva 54 anni e lavorava al pronto soccorso del “Santissima Trinità”.

Verrà celebrato nel pomeriggio di domani, martedì 8 ottobre, il funerale di Paolo De Carlini, medico del pronto soccorso di Borgomanero che ha perso la vita nel corso di un’escursione sui sentieri della val Vigezzo. L’uomo aveva solo 54 anni ed era molto conosciuto e stimato tra i colleghi e i pazienti. Tutti sono andati a rendere omaggio al feretro portato proprio all’obitoria del “Santissima Trinità” di Borgomanero.

L’incidente lungo la salita al Monte Mater

La trgedia risale al 4 ottobre: De Carlini stava salendo da Druogno verso la cima del Monte Mater assieme alla moglie Elena Mossio. Erano a circa 150 metri di distanza dalla meta. Improvvisamente, forse per aver messo un piede in fallo, è scivoltato dal sentiero ed è precipitato per una quarantina di metri di in un dirupo.

Pur sotto choc, la moglie ha subito allertato i soccorsi: sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’elicottero, ma purtroppo per il medico 54enne non c’è stato nulla da fare.

Il funerale sarà dunque celbrato domani pomeriggio a partire dalle 14.30 nella collegiata di San Bartolomeo a Borgomanero.

