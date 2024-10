A fuoco un essiccatoio del Vercellese: perso il riso in lavorazione. Intervento dei vigili, per fortuna nessuno è rimasto ferito o ustionato.

A fuoco un essiccatoio del Vercellese: perso il riso in lavorazione

Grave incendio in un essiccatoio di Crescentino. In fiamme una struttura a servizio della coltivazione e del trattamento del riso che viene prodotto nei campi della pianura vercellese. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, nei giorni scorsi le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quelle volontarie di Trino e Santhià sono intervenute sulla strada provinciale 1, lungo la strada delle Grange per intervenire sulla struttura dell’impianto.

Perso il riso che era stoccato nell’impianto

L’intervento degli operatori è durato parecchie ore, e ha visto impegnate le squadre dei vigili del fuoco nella estinzione e nello smassamento del riso coinvolto all’interno dell’essiccatoio della tenuta agricola. Dopo la messa in sicurezza è iniziata l’indagine per capire come sia partito il fuoco.

Per fortuna nell’episodio non ci sono stati né feriti, e nemmeno ustionati. E’ andato però perso, oltre ai macchinari, anche il riso che era in quel momento stoccato nell’impianto in attesa del trattamento di essiccazione.

