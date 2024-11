Abitazione in fiamme nel Vercellese: soccorsa una persona. Intervento dei vigili per arginare il fuoco limitare i danni.

Abitazione in fiamme nel Vercellese: soccorsa una persona

Abitazione a fuoco a Santhià, nella pianura vercellese. E’ accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 22 novembre: poco dopo le 9, le quadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhia sono intervenuti assieme agli operatori dell’autoscala, del carro aria e del funzionario dalla centrale di Vercelli. Come riporta Prima Vercelli, l’incendio si era sviluppato in un alloggio al terzo piano di un edificio in via Dante.

Stanza avvolta dal fuoco

Arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco hanno trovato una stanza completamente avvolta dalle fiamme. Il loro operato è servito a circoscrivere il rogo prima che coinvolgesse il resto dell’abitazione, cui è seguita la completa estinzione e infine la messa in sicurezza dell’area interessata. Non ci sono stati danni ad altri alloggi.

Presenti sul posto anche la ambulanza medicalizzata che ha prestato assistenza alla padrona di casa, oltre la polizia locale e ai carabinieri di Santhià. Si indaga per capire da dove si è originato l’incendio.

