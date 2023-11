Addio a Giacomo, se n’è andato a soli 34 anni. Sconcerto a Masserano: giovane padre di famiglia trovato senza vita in casa.

Addio a Giacomo, se n’è andato a soli 34 anni

Sconcerto a Masserano e dintorni per l’improvvisa scomparsa di Giacomo Fornesier: l’uomo aveva solo 34 anni. E’ stato trovato senza vita in casa, in piazza a Masserano. Appassionato di moto, lascia la mamma Lorella e il papà Luigi; il figlio Daniel con la mamma Cristina; la sorella Olga, il fratello Giovanni, la nonna Maria, le zie Ilaria e Giuliana con le loro famiglie, oltre ad altri parenti.

L’ultimo saluto si farà martedì alle 15 al tempo crematorio di Biella. Chi intanto volesse far visita al feretro, potrà farlo direttamente nell’abitazione, al numero 4 della piazza del Mercato.