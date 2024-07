Lutto a Grignasco per Gabriele Pettinaroli, commerciante e allevatore di cani. Era il padre del noto artista Enrico, conquistò premi internazionali.

Nel fine settimana la comunità di Grignasco ha dovuto dire addio a Gabriele Pettinaroli. Una persona nota in paese ma anche a livello internazionale: il grignaschese era infatti allevatore di pastori tedeschi e jack rassel, partecitò a concorsi e fu anche giudice internazionale di questi animali.

Collezionò anche molti premi e traguardi che lo resero noto non solo in Valsesia ma anche in altri paese fuori dall’Italia. Nel 2011 tra l’altro uno dei suoi cagnolini, Elfo dell’Isola dei Baroni, conquistò il podio in una gara internazionale a Parigi. Qui sotto, la pagina di Notizia Oggi dell’epoca.

Il funerale celebrato martedì

Oltre alla sua professione di commerciante, Pettinaroli è anche conosciuto perchè papà di Enrico, il noto artista di Grignasco. Purtroppo sabato si è diffusa la triste notizia della sua dipartita. L’uomo si è spento a 86 anni lasciando il figlio Enrico, la moglie Enza, la cognata Enrica ed ovviamente i suoi amatissimi cagnolini a cui era affezionato.

Il legame infatti tra il grignaschese e gli amici a quattro zampe è stato testimoniato anche sull’epigrafe che riporta una bella foto dell’uomo con in braccio appunto un cagnolino.

Il funerale è stato celebrato sarà celebrato nella mattinata di ieri, martedì 22 luglio, preceduto dalla recita del rosario nella chiesa di Bovagliano, all’interno del cimitero di Grignasco, dove Pettinaroli è poi stato sepolto.

