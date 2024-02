Addio Felicina, aveva gestito il ristorante al Sacro monte di Orta. Lutto nel mondo del turismo, la donna aveva 74 anni. Era una bravissima sommellier.

Il mondo del turismo ricorda Felicina Ceresa Manzetti, 74 anni, venuta a mancare nei giorni scorsi. Un personaggio conosciutissimo soprattutto per chi amava il Cusio e la buona cucina. La donna aveva gestito per molti anni, a partire dal 1979, il ristorante al Sacro monte di Orta.

Poi aveva preso in gestione, rilanciandolo, il ristorante Monte Oro ad Ameno. Il tutto con l’aiuto del marito Vittoriano Manzetti e dei figli Giuditta e Alessandro, che proseguono la sua attività ad Ameno.

Il ricordo della comunità

Come riportano i colleghi di Prima Novara, la comunità amenese piange la scomparsa della donna. Originaria di Ameno, la donna ha trascorso la sua vita accanto al marito Vittoriano Manzetti, avventurandosi in sua compagnia in un lungo viaggio attraverso il mondo.

Il loro percorso li ha portati a gestire il rinomato Ristorante Sacro Monte a partire dal 1979, dando vita a una tradizione culinaria che ha affascinato i palati locali e internazionali per decenni. Stimata sommelier con la sua straordinaria competenza nell’abbinare cibi e vini, Felicina ha contribuito a elevare l’esperienza gastronomica del ristorante.

Dopo oltre 30 anni di successi culinari, la vita le ha portato via il marito Vittoriano, ma la sua passione per la ristorazione le ha consentito, insieme ai figli, di proseguire la tradizione aprendo un nuovo capitolo nella loro avventura culinaria.

Ha donato gli organi

La sua generosità non si è limitata alla cucina e al mondo del vino: volontaria Aido, ha sempre dimostrando un impegno costante nel sostegno alla donazione di organi, tanto che la sua nobile azione si è estesa al dono totale degli organi, un raro gesto di altruismo e generosità.

Felicina ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del territorio e alla creazione di spazi accoglienti per la comunità, che si è stretta attorno ai figli Giuditta e Alessandro e agli adorati nipoti Riccardo, Camilla e Debora in occasione dei funerali.