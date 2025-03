Alla festa di carnevale scoppia la rissa tra un carro e alcuni giovani. Tre ragazzi sono stati portati in caserma per accertamenti.

Alla festa di carnevale scoppia la rissa tra un carro e alcuni giovani

Momenti di tensione durante il Carnevalone di Chivasso nella giornata di ieri, domenica 16 marzo. Le scintille sono scoppiate tra alcuni figuranti che facevano parte di uno dei carri e un gruppo di ragazzi. Non è ancora chiaro il motivo che ha innescato la questione. Si è però trattato di un battibecco che è sfuggito di mano al punto di dover far intervenire i carabinieri.

I giovani sono quindi stati identificati e fatti allontanare. Però il gruppetto avrebbe avuto una brutta reazione anche di fronte ai militari. Alla fine sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

LEGGI ANCHE: Lancia una transenna contro i vicini: arrestata a 74 anni

La festa intanto è proseguita

Nel frattamento la festa è comunque proseguita regolarmente, con migliaia di persone che hanno partecipato per assistere a uno degli spettacoli più rinomati del carnevale piemontese. Per la festa di ieri, in particolare, si è stimata la presenza di circa 9mila persone nella cittadina.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook