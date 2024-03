Auto contro un palo a Brusnengo: morto un giovane di appena 28 anni. Tragedia lungo via 25 Aprile: i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

Un giovane di appena 28 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, mercoledì 6 marzo, nella zona di Brusnengo. Secondo le prime informazioni, la vittima viaggiava lungo via 25 Aprile, il tratto che attraversa tutto il centro abitato e poi raggiunge Curavecchia. Improvvisamente ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un palo. Al momento non si hanno informazioni più precise sulla dinamica.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. I sanitari hanno provato a rianimare il giovane, ma non c’è stato nulla da fare. Alla fine non è rimasto altro da fare che confermare l’avvenuto decesso. Ancora da stabilire come mai abbia perso il controllo della vettura.

