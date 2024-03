Aumenta il rischio di frane a Piode, adesso sulla 299 non si passa più. Sospeso anche il transito a fasce orarie: resta isolato il territorio tra Mollia e Alagna Valsesia.

Lo smottamento di lunedì pomeriggio e altre situazioni di rischio hanno indotto i tecnici della Provincia di Vercelli a chiudere del tutto la strada provinciale 299 della Valsesia nel territorio di Piode. Non sono previste nemmeno le “finestre” orarie durante le quali chi aveva bisogno poteva transitare sotto la supervisione degli uomini del soccorso.

Nella giornata di oggi, mercoledì 6 marzo, si comincerà a rimuovere (anche con esplosivi) il materiale instabile che rischia di staccarsi dal versante e finire sulla carreggiata. Al momento non vegono fatte previsioni sulla data di riapertura: bisognerà vedere come si sviluppa il disgaggio e la messa in sicurezza della zona.

Tre comuni isolati

Restano quindi isolati i comuni a monte di Piode: Campertogno, Mollia e Alagna Valsesia. Il comune di Alagna avvisa che «i fornitori potranno passare al mattino ma dovranno scendere entro le 10 o rischieranno di rimanere bloccati a monte. il passaggio dei pedoni lungo la pista ciclabile sarà garantito, ma verrà sospeso durante le attività di bonifica».

Riaperte le strade per Rima e per Carcoforo

Buone notizie invece per quanto riguarda le valli laterali. Ieri sono state infatti riaperte la strada provinciale per Rima (chiusa a seguito della caduta di massi), e quella per Carcoforo (chiusa invece per il rischio valanghe).