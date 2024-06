Auto distrutta dal fuoco al casello di Carisio sulla A4. LE FOTO

Auto distrutta dal fuoco al casello di Carisio sulla A4. Per fortuna il conducente è riuscito ad accostare e ad allontanarsi in tempo.

Auto distrutta dal fuoco al casello di Carisio sulla A4

Intervento dei vigili del fuoco nella prima serata di ieri, domenica 23 giugno, per un’auto andata in fiamme sulla autostrada A4 Torino-Milano. Erano circa le 20 quando le squadre di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià sono intervenute poco dopo il casello di Carisio in direzione Torino.

LEGGI ANCHE: Mucche morte carbonizzate sul tir in fiamme sull’autostrada

Il conducente si era già allontanato

All’arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco il conducente della vettura era già fuori e lontano dal veicolo. Per fortuna era riuscito a rendersi conto in tempo del pericolo, così aveva avuto modo di accostare e mettersi in salvo.

I vigili del fuoco hanno trovato l’auto avvolta dalle fiamme: l’intervento è proseguito fino alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sono intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia stradale e gli addetti dell’autostrada.

Nessun ferito, come accennato, ma l’auto è stata completamente distrutta dal fuoco. E’ stata poi recuperata da un carro-attrezzi chiamato dagli operatori dell’autostrada.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook