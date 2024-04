Auto finisce fuori strada: morte due ragazze tedesche, altri tre feriti. Non sono stati coinvolti altri veicoli, un giovane al pronto soccorso con codice rosso.

Auto finisce fuori strada: morte due ragazze tedesche, altri tre feriti

Tragico incidente nella giornata di ieri, mercoledì 17 aprile, a Vezza d’Alba dove un’auto è finista fuori strada. Pesantissimo il bilancio dell’incidente: due giovani tedesche sono morte e altri tra ragazzi (anche loro di nazionalità tedesca) sono rimasti feriti, uno dei quali in modo molto grave.

Come riportano i colleghi di Prima Cuneo, scattato l’allarme sono intervenute due ambulanze medicalizzate del 118 e i carabinieri. Uno dei feriti, è apparso subito in condizioni molto gravi: è quindi stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Cuneo a bordo dell’elisoccorso. E’ arrivato all’ospedale con codice rosso.

Meno gravi invece le condizioni delle altre due persone, in ogni caso ricoverate al pronto soccorso per gli accertamenti di prassi.

Indagini sulla tragedia

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. I carabinieri della zona sono al lavoro per capire la dinamica dell’episodio: non è ancora chiaro per quale motivo chi conduceva l’auto sia uscito di strada, finendo .

