Auto sfonda le transenne e finisce a mollo nel canale

Rocambolesco incvidente accaduto nella tarda mattina di oggi, martedì 3 dicembre a Pezzana, centro del Vercellese. Poco dopo le 12 una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli coadiuvata da quella con l’autogru sono intervenute in via Giacomo Matteotti per un incidente stradale. Si trattava di una vettura che, senza coinvolgere altri veicoli, aveva terminato il suo percorso sul bordo un canale rompendo le transenne poste a bordo strada e finendo in acqua.

Il conducente in ospedale

All’arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco l’unica persoma coinvolta nell’iincidente era già stato affidato alle cure dei sanitari. La gru ha quindi provveduto al recupero del mezzo e i vigili del fuoco hanno concluso con la messa in sicurezza dello stesso.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri, la polizia locale e il vice sindaco. Il conducente è un uomo sulla settantina, ed è stato successivamente ricoverato in ospedale.

